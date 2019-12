Volles Programm für Friesoyther OP-Team

Chefarzt Dr. Ralf Weise stimmt mit seinen im Team eingespielten Mitarbeiterinnen die anstehenden Operationen im Friesoyther St.-Marien Hospital ab. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Der Kalender ist bis März regulär fast ausgeschöpft, Notfälle sind einkalkuliert und werden nach detaillierter Absprache eingeschoben. „Ein volles Programm", verweist Dr. Ralf Weise, Chefarzt der Chirurgie, auf kurze Wechselzeiten in den drei Operationssälen des Friesoyther St.-Marien-Krankenhauses, von denen zwei immer besetzt sind. Aktuell kämpft die Abteilung jedoch mit personellen Engpässen, die die Klinikleitung zu einer noch nie dagewesenen Entscheidung veranlasst hat: die Schließung des Kreißsaals über Weihnachten.