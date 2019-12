Neuer Streit um Geruchsemissionen

Bauland gesucht: Freie Flächen für den Eigenheimbau würde es in Kampe durchaus geben. Der Ausweisung neuer Baugebiete stehen allerdings Geruchsemissionen unterschiedlicher Quellen entgegen. Darüber streiten drei Kamper Einwohner mit der Stadtverwaltung. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Kampe. Mit der Stadtspitze sind Otto Nitschke, Dieter Kleen und Peter Raikowsky derzeit sehr unzufrieden. Zumindest wenn es um die Themen Baulandentwicklung und Geruchsemissionen in Kampe geht. Die Kamper werfen der Stadt vor, mit falschen Aussagen und alten Daten zu operieren.



Bürgermeister Sven Stramann habe, so Nitschke, auf einer Informationsveranstaltung im Dezember 2018 erklärt, dass die Ausweisung neuer Baugebiete in Kampe wegen der hohen Geruchsemissionen der Landwirtschaft nicht möglich sei. Dabei habe er sich auf ein angeblich neues Gutachten berufen. „Mit solchen Aussagen gibt Stratmann dem Ort den Todesstoß", sagt Nitschke. „Wenn man hier nicht bauen kann, ziehen die jungen Leute weg, verschwinden die Schule und der Kindergarten."