Zum 60. neues Format und viele Fotos

Stellen das neue Programm vor: Geschäftsführerin Nicola Fuhler, Jessica Stark, Birgit Walker und Barbara Hardenberg (von links). Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Neues Format, viele Fotos sowie „gute Angebote zu einem guten Preis“: Das Programm des Friesoyther Bildungswerkes liegt ab Donnerstag druckfrisch bereit und das Team um Geschäftsführerin Nicola Fuhler lädt 2020 zu insgesamt 310 Kursen aus allen Bereichen ein. Bewährtes und Neues werden auf 100 Seiten dokumentiert, „ein großer Dank gilt nicht zuletzt unseren Dozenten, die maßgeblich für unseren Erfolg verantwortlich sind“, sagt Nicola Fuhler. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

