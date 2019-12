Mal mehr, mal weniger Ernüchterung

Sönke Baumdick, Juso-Kreisvorsitzender © Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Vor der Wahl der neuen SPD-Vorsitzenden spielte der Ausstieg aus der großen Koalition vor allem bei den Jusos, der Jugendorganisation der SPD, eine große Rolle. Von ihrem entschlossenen „An Nikolaus ist GroKo-Aus“ war allerdings schon auf dem Parteitag am vergangenen Wochenende kaum mehr etwas zu spüren.



Von Ernüchterung, Enttäuschung gar will Sönke Baumdick, der Kreisvorsitzende der Jusos, allerdings nicht sprechen. „Grundsätzlich sind in der Politik die Jugendorganisationen ja eher für die radikalen Forderungen zuständig", begründet der Fries­oyther Ratsherr das vehemente Eintreten der Jusos für ein Ende der Koalition. „Es ist einfach so, dass man viele Dinge, die zum Profil der SPD gehören, mit der Union nicht hinbekommt." Perspektivisch sei es für ihn deshalb klar, so Baumdick, dass die GroKo keine Zukunft habe.