Autofahrer muss sich künftig gut benehmen

Begegnungszone: Verkehrsplaner Jörn Janssen (rechts) stellt mit (von links) Klaus Sandmann, Bürgermeister Sven Stratmann und Aloys Dasenbrock die neuen Hinweisschilder vor. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Jörn Janssen weiß jetzt schon, was auf die Stadt zukommen wird. „In den ersten Monaten wird es einiges an Protest hageln“, sagt der Geschäftsführer des Verkehrsplanungsbüros SHP. Gemeinsam mit seinen Kollegen hat Janssen die Innenstadtsanierung entwickelt und dabei die Expertise aus zahlreichen vergleichbaren Projekten eingebracht.



Im Januar soll nun der erste Bauabschnitt beendet und der zentrale Knotenpunkt wieder freigegeben werden. Von da an ist der Bereich zwischen Soestebrücke, Wasserstraße, Alte Mühlenstraße und Spadaka-Gebäude eine sogenannte Begegnungszone. Und das bringt einige Veränderungen mit sich: Tempo 20, rechts vor links und vor allem den Verzicht auf herkömmliche Fahrbahnmarkierungen und auf Ampeln. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

