Authentisch, leidenschaftlich, mitreißend

Mitreißend: Die Interpreten des „Abba-Tribute-Concerts“ wussten die Fans in Friesoythe zu begeistern. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Friesoythe. Die Fans der legendären schwedischen Pop-Band Abba kamen am Sonntagabend im Forum am Hansaplatz in Friesoythe voll auf ihre Kosten. Auch über 35 Jahre nach der Auflösung des legendären Quartetts ist die Faszination für die Abba-Hits ungebrochen. Zwar standen nicht Agneta, Frida, Björn und Benny auf der Bühne, doch ihre „Double“ Angela Castellani als Agneta, Irene Pertili als Frida, Ludovico Banali als Björn und Eduardo Mezzogori als Benny am schneeweißen Piano, rissen das Publikum mit ihrer Musik und Show von den Sitzen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

