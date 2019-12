Hospital bietet zum Fest keine Herberge

Bett und Abteilung bleiben ab Heiligabend leer: Geschäftsführer Bernd Wessels und Hebamme Renate Cebuz im Kreißsaal des Friesoyther St.-Marien-Krankenhauses. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Wer an Weihnachten das St.-Marien-Hospital als Herberge aufsuchen möchte, um sein Kind auf die Welt zu bringen, steht in diesem Jahr vor verschlossenen Türen: Zum ersten Mal in der Geschichte des Friesoyther Krankenhauses ist der Kreißsaal nicht besetzt.



„Eine schwere Geburt“, kommentierte Geschäftsführer Bernd Wessels die Entscheidung, die „nicht leicht gefallen ist“. Zwischen Heiligabend, 7 Uhr, und Donnerstag, 2. Januar, 7 Uhr, steht die Abteilung nicht für Entbindungen zur Verfügung. Der Grund für die achttägige Schließung: Personalmangel. „Auch in unserem jungen Hause unter anderem durch viele freudige Erwartungen entstanden“, verweist Wessels bei rund 670 Mitarbeitern auf durchschnittlich „ein bis zwei Schwangerschaftsanzeigen pro Monat“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.