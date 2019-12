„Die Kluft ist längst nicht mehr so groß“

Alte Schmiede: In der ehemaligen Weß-Schmiede könnte ein Schmiedemuseum entstehen. Für Ortsvorsteher Christoph wäre das eine gute Möglichkeit, das Areal an der Hauptstraße in Markhausen zu beleben. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Markhausen. Von seinen Aufgaben als Ortsvorsteher hat Christoph Böhmann eine ganz klare Vorstellung. „Ich bin Ansprechpartner für die Leute im Ort, habe ein offenes Ohr für sie und vertrete die Interessen des Ortes in der Verwaltung und der Politik“, sagt er.



Natürlich sei man als Ortsvorsteher in gewisser Weise Lobbyist für die eigene Ortschaft, erzählt Böhmann. „Man schaut im Haushaltsplan, wie der Ort berücksichtigt ist, welche Maßnahmen enthalten sind, welche fehlen, und man achtet ganz besonders auf die Themen, die den eigenen Ort betreffen.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 9. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.