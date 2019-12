Wolf soll zwei weitere Schafe gerissen haben

Symbolfoto: dpa

Barkentange (ex). Nachdem erst in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Schafbock im Friesoyther Ortsteil Heetberg vermutlich von einem Wolf getötet worden war, sind nur wenige Kilometer entfernt in Barkentange zwei Kamerunschafe in der nächsten Nacht gerissen worden. Drei weitere Tiere der kleinen Herde dort blieben unverletzt. Wolfsberater Hermann Wreesmann war direkt vor Ort und hat die Spuren gesichert, „die durchaus von einem Wolf stammen könnten“, wie er im Gespräch mit der MT berichtete. „Ich gehe fast davon aus“, erklärte er. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.