Drei Gänge für zwei soziale Projekte

Drei-Gänge-Menü: Bei einem Benefizessen spielt naturgemäß das Menü eine besondere Rolle. Die vom Team des Gasthofs Sieger in Thüle servierte Speisefolge mit Brokkolicremesuppe, Tafelspitz und Cremedessert bekam allgemein großes Lob. Foto: C. Passmann

Von Heiner Stix



Friesoythe. Der Nikolaus musste sich leider entschuldigen. Normalerweise begrüßt der Bischof von Myra beim Benefizessen im Forum am Hansaplatz die Gäste. Da er aber in Friesoythe am Vorabend seines Festtages traditionell schwer beschäftigt ist, musste er sich am Donnerstagabend vertreten lassen. Und so entsandt er eine Nikolausa. Der Mittelpunkt des Benefizessens ist natürlich der gute Zweck, den die Gäste mit ihrem Kommen unterstützen. In diesem Jahr geht der Erlös an ein Schulprojekt in Tansania sowie an die Tafeln im Landkreis Cloppenburg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

