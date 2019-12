Weihnachtsbaum wird zur Berühmtheit

Engstelle: Der Weihnachtsbaum auf der Kreuzung soll zur Verkehrsberuhigung beitragen. Die Engstelle ist allerdings so konzipiert, dass normale Busse in beiden Richtungen auf ihrer jeweiligen Fahrbahnseite an dem Baum vorbeikommen. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Der Weihnachtsbaum auf der Kreuzung in der Innenstadt entwickelt sich zur norddeutschen Berühmtheit. Lokal ist er ohnehin Gesprächsthema, inzwischen haben aber auch der Norddeutsche Rundfunk und Radio Bremen darüber berichtet.



„Mit so viel Aufmerksamkeit habe ich nicht gerechnet", sagt Bauamtsleiter Klaus Sandmann zu den Anfragen, die zwischenzeitlich bei ihm aufgelaufen sind. Für Radio Bremen musste er sogar ein Interview zu den Hintergründen des ungewöhnlichen Standorts geben. „Die wollten in erster Linie wissen, warum wir den Baum ausgerechnet mitten auf der Kreuzung aufgestellt haben", erzählt Sandmann. Und da habe er dann eben von der Innenstadtsanierung erzählt und von den Zielen, die damit verknüpft sind.