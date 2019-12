Soziale Komponente hat hohen Stellenwert

Und was lernen wir daraus? Friesoyther Schulleiter warnen davor, die Ergebnisse der jüngsten Pisa-Studie zu überinterpretieren. Pisa sagt kaum etwas darüber aus, wie eine Schule ihre Schüler darauf vorbereitet, sich in der Welt zurecht zu finden. Foto: Armin Weigel/dpa

Von Heiner Stix



Friesoythe. Peter Stelter, dem Leiter des Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG), ist die Skepsis anzumerken. „Pisa verwendet sicher ein geeignetes Instrumentarium, aber Kinder werden nicht binnen kurzem signifikant schlauer oder dümmer“, sagt er. Stelter reiht sich damit in den Chor derjenigen Bildungsexperten ein, die angesichts statistischer Unschärfen davor warnen, der Einordnung im eng beieinander liegenden Mittelfeld zu viel Gewicht beizumessen.



Auch Rasmus Braun, der Leiter der Heinrich-von-Oytha-Oberschule (HvO) in Altenoythe, ist vorsichtig. „Schule soll die Schüler auch darauf vorbereiten, sich in der Welt zurecht zu finden und zudem auch soziale Kompetenzen vermitteln.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

