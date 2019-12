Führungsämter oft schwer zu besetzen

Großer Zeitaufwand: Auch im Sportbereich wird es immer schwieriger, Trainings- und Übungsleiter zu finden. Jede Woche auf dem Platz oder in der Halle zu stehen ist nicht jedermanns Sache. Foto: MT-Archiv/fu

Von Heiner Stix



Friesoythe. Kirchliche Arbeit ist ohne ehrenamtliche Mitarbeiter nicht zu schaffen. Auf rund 2000 Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, kann Pastor Michael Borth in der Kirchengemeinde St. Marien zählen. „Das ist der größte Schatz, den eine Kirchengemeinde hat“, sagt er.



Einen direkten Mangel an Ehrenamtlichen hat Borth in seiner Gemeinde noch nicht registriert. Er hat aber festgestellt dass es schwieriger geworden ist, Führungsämter zu besetzen. „Manche“, so der Pastor, „haben die Befürchtung, dass sie ein Amt übernehmen und es dann nicht mehr loswerden.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

