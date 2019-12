Schlägerei in Friesoythe: Gericht verhängt Urteile

Symbolfoto: Bänsch

Friesoythe/Cloppenburg. Wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht am Mittwoch zwei 22 und 23 Jahre alte Asylbewerber aus Afghanistan zu je sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Gegen zwei Mitangeklagte aus Afghanistan, die zur Tatzeit noch Heranwachsende waren, verhängte das Gericht je 60 Sozialstunden, die sie nun ableisten müssen.



Hintergrund des Verfahrens war eine Schlägerei in einer Friesoyther Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. Nach Überzeugung des Gerichtes waren die vier Angeklagten mit aller Brutalität gegen einen Libanesen vorgegangen.