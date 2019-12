Stück schlägt Brücke von Kunst zu Fleisch

Die letzten Proben vor der Premiere: Lena Wieben, Lill Themann, Stückeschreiberin und Regisseurin Tanja Witte und Merle Themann (von links). Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Friesoythe. Die angehende Theaterpädagogin Tanja Witte ist bekannt für ihre exzeptionellen Theaterprojekte. Nun steht ein neues experimentelles Unternehmen von „TheARTer“ vor der Tür. Hierbei arbeitet die Altenoytherin zusammen mit dem Theaterpädagogischen Zentrum Oldenburg, wo sie zum Gastspielprogramm gehört, dem Landesverband Theaterpädagogik Niedersachsen und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Die Vorgabe: Es muss ein theaterfremder Raum sein.



Da kam nach einiger Suche das „Atelier im alten Schlachthaus" in der Burgstraße in Friesoythe gerade recht, wo sonst Kunst und Malerei stattfinden.