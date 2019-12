Streit: Fahrgast verletzt Busfahrerin

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (her). Zu einem Streit zwischen einer Busfahrerin und einem Fahrgast ist es am Freitag an einer Bushaltestelle in Friesoythe gekommen. Wie die Polizei mitteilt, gab es eine Auseinandersetzung über die Bezahlung der Fahrkarte.



Während des Streites warf der Mann der Busfahrerin sein Handy auf den Fuß, die 53-Jährige klagte anschließend über Schmerzen. Zudem trat er mit dem Fuß gegen den Bus und verursachte einen Sachschaden.



Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Täter um einen circa 170 Zentimeter großen schlanken Mann, der zum Tatzeitpunkt eine rote Jacke trug. Ein weiter fahrgast kam der Busfahrerin zur Hilfe, er und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe zu melden.

