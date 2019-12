Stratmann will Akzeptanz der Stadt steigern

Schmiedegildetag in Friesoythe: Prof. Dr. Uwe Meiners als Gastredner

Beim Schmiedegildetag: Bürgermeister Sven Stratmann ehrte die beiden Sportler Jonas und Maik Krieger. Es gratulierte auch Festredner Professor Uwe Meiners (von links). Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Friesoythe. Klein, aber fein war die Gästeschar, die am Samstagabend in Friesoythe den Schmiedegildetag feierte. Schon seit 2004 hat die Stadt durch die Aufnahme in den Ring der Europäischen Schmiedestädte die Bedeutung ihrer Eisen- und Schmiedegeschichte untermauert. Beim Empfang im Kulturzentrum „Alte Wassermühle“ hob Bürgermeister Sven Stratmann noch einmal hervor: Friesoythe kann auf eine große Schmiedetradition zurückblicken. Doch bei allem Blick auf die Tradition dürfe man nicht das „Heute“ aus den Augen verlieren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.