Künstler kombiniert Kalligrafie mit Eisen

Kunst im Bildungswerk: Herbert Bley stellt seine Werke für drei Monate aus und gemeinsam mit Ehefrau Marianne (rechts) vor. Froh über neue kreative Wände ist Bildungswerk-Leiterin Nicola Fuhler. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Wenn Kunst verblüfft, anregt und in Erinnerung bleibt, „haben wir alles richtig gemacht“, sagt Herbert Bley beim Blick auf die „Endzeitbilder“. Vergänglichkeit offenbart sich, aber möglicherweise auch ein Aufbruch, ein neuer Anfang. Ganz so, wie der Betrachter es empfindet. Jede Menge Interpretationsspielraum räumt der Böseler Künstler aktuell den Besuchern des Friesoyther Bildungswerkes ein. 17 seiner Werke stellt der 69-Jährige dort aus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.