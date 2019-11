Bildungszentrum statt Grundschule

Nachnutzung gesucht: Noch steht der Name der Ludgeri-Schule auf dem Schild im Eingangsbereich. Wofür das Gebäude nach dem Auszug der Schule im Jahr 2022 genutzt wird, ist offen. Bürgermeister Sven Stratmann skizziert eine denkbare Möglichkeit. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Im Jahr 2022 soll die Ludgeri-Schule aus ihrem jetzigen Domizil in der Barßeler Straße ausziehen und in der Dr.-Niermann-Straße eine neue Heimat finden. Über die Nachnutzung des alten Schulgebäudes macht sich die Stadtverwaltung allerdings jetzt schon Gedanken.



„Uns schwebt da ein Bildungszentrum im weitesten Sinne vor“, sagt Bürgermeister Sven Stratmann. „Schon in dem Arbeitskreis, der sich mit dem Schulumzug befasst hat, haben wir über die Möglichkeit gesprochen, das Gebäude künftig als Standort für die Erwachsenenbildung zu nutzen.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

29.11.2019 | Neue Sporthalle könnte auch am AMG entstehen