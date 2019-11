Neue Sporthalle könnte auch am AMG entstehen

Standortfrage: Die Friesoyther Schulen und Vereine benötigen eine neue Halle. Neben Aquaferrum und Großer Kamp West ist mit dem Gelände neben dem AMG jetzt eine dritte Option in der Diskussion um den Standort aufgetaucht. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Von Heiner Stix



Friesoythe. Um den Standort der dringend benötigten Sporthalle in Friesoythe wird in den politischen Gremien schon seit einiger Zeit gerungen. Im Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur und Freizeit eröffnete sich am Donnerstag eine zusätzliche Option: Als neues Areal ist jetzt auch das vom Landkreis erworbene, 6000 Quadratmeter große Gelände neben dem Albertus-Magnus-Gymnasium (MT berichtete) im Gespräch. Der Landkreis hatte das Gelände als Potenzial- und Erweiterungsfläche mit einer langfristigen Perspektive für die Schulentwicklungsplanung des AMG gekauft. Nun könnte aus der langfristigen eine kurz- bis mittelfristige Perspektive werden.