Auch der Hund erlebt ein „Happy End“

Absprache: Zugführer Daniel Glöckner (links) mit einem Atemschutzträger. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Zwei Personen gelten als vermisst. Nicht auffindbar auch „ein schwarzer, zwölf Kilo schwerer Hund mit Schlappohren“, hören die Friesoyther Feuerwehrmänner über Funk. Die acht Atemschutzträger machen sich nacheinander auf den Weg ins völlig vernebelte Gebäude, ihre Kollegen löschen die Flammen von allen Seiten und setzen die Drehleiter ein, um die Brandbekämpfung vom Dach aus zu ermöglichen.



24 Kameraden in sechs Fahrzeugen erreichten am Mittwochabend wenige Minuten nach der Alarmierung die Bahnhofstraße. Der Ernstfall war mitten in der Innenstadt jedoch nicht eingetreten, die Feuerwehr absolvierte eine Übung unter realistischen Bedingungen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

