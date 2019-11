Übung: Feuer in Friesoyther Möbelhaus

Foto: Wimberg

Friesoythe (cl). Mitten in der Friesoyther Innenstadt stoppte am Mittwochabend die Feuerwehr, die gegen 18.30 Uhr zu einem Brand eines Möbelhauses alarmiert worden war. Ein Lkw hatte Feuer gefangen und die Flammen griffen auch auf das Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße über. So, das Szenario der Übung, an dem 24 Kameraden mit sechs Fahrzeugen, inklusive Drehleiter teilnahmen.

