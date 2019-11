Zweite Runde im Breitbandausbau kommt

Kostenfaktor: Ein Kilometer Glasfaserausbau kostet rund 70000 bis 100000 Euro. Schon deshalb wird es auch nach der zweiten Runde unterversorgte Haushalte im Stadtgebiet geben. Foto: Patrick Pleul/dpa

Von Heiner Stix



Friesoythe. Eineinhalb Jahre hinkt der Breitbandausbau im Landkreis und damit auch in Friesoythe hinter dem Zeitplan her. In der am 7. Juli 2016 veröffentlichten Ausschreibung für die Arbeiten war die Fertigstellung für den 31. Dezember 2018 festgelegt.



Momentan ist von Mitte 2020 die Rede. Parallel zu den laufenden Arbeiten sitzt der Landkreis allerdings bereits an dem Folgeprojekt. Denn auch nach Abschluss der aktuellen Maßnahmen seien in Friesoythe weiter knapp 1500 Privathaushalte internettechnisch unterversorgt, erläuterte Dirk Gehrmann von der federführenden Stabsstelle Wirtschaftsförderung beim Landkreis auf der jüngsten Sitzung des Friesoyther Wirtschaftsausschusses.



