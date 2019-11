Lauf spült Geld in die Spielplatz-Kasse

Stiftungsstein überreicht: Marlies Bornhorst-Paul, Arne Müller, Daniel Kromm und Stefan Würz, Heiner Bahlmann und Andreas Wieborg (von links) freuen sich über den gelungenen Inklusionslauf. Foto: Nina-Maren Schmidt

Altenoythe (mt). Stolze 8977 Euro sind beim Inklusionslauf Friesoythe im Juni zusammengekommen, von denen nun insgesamt 7477 Euro der Stiftung des Caritas-Vereins Altenoythe zugute kommen. Für dieses große Engagement erhielten nun die drei ehemaligen BBS-Schüler Arne Müller, Daniel Kromm und Stefan Würz Schüler, die den Lauf während einer Facharbeit an der BBS Friesoythe organisiert haben, als Anerkennung den Stiftungsstein der Caritas-Stiftung sowie die Chronik zum 50-jährigen Jubiläum des Vereins von Geschäftsführer Andreas Wieborg überreicht – stellvertretend für das gesamte beteiligte Schülerteam. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.