Nächtlicher Protest im Scheinwerferlicht

Protestaktion: Über 100 Landwirte versammelten sich mit ihren Treckern bei einem Mahnfeuer auf einem Feld zwischen Gehlenberg und Neuscharrel. Foto: Mathias Thoben

Von Heiner Stix



Gehlenberg/Neuscharrel. Die Szenerie ist beeindruckend. Rund 90 Trecker tauchen das Feld zwischen Gehlenberg und Neuscharrel in gleißendes Licht. In einer Ecke brennt ein großes Mahnfeuer, in kleinen und großen Gruppen stehen rund 100 Landwirte zusammen und diskutieren.



Sie sind sauer. Auf die Politik, auf die fehlende Kommunikation, auf Entscheidungen, die über ihre Köpfe hinweg getroffen werden. „Wir wollen deutlich machen, dass uns einiges in der aktuellen Politik nicht passt", sagt Sven Diekhaus, einer der Organisatoren der Protestaktion am Dienstagabend. „Aber wir können ja nicht alle nach Berlin fahren."