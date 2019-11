Knotenpunkt bekommt Weihnachtsbaum

Am kommenden Freitag wird der Baum aufgestellt / Verkehrszeichen und Beleuchtung sorgen für Sicherheit

Testbäumchen: Mit einer zwei Meter kleinen Tanne verdeutlichen (von links) Bürgermeister Sven Stratmann, Aloys Dasenbrock, Klaus Sandmann und Ludger Lammers, wo von Freitag an ein acht Meter hoher Weihnachtsbaum stehen wird. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Mit der Innenstadtsanierung kommen auf die Verkehrsteilnehmer viele Neuerungen zu. Rechts-vor-links und Tempo 20 sind nur zwei davon. Eine dritte kündigten Bürgermeister Sven Stratmann und Fachbereichsleiter Klaus Sandmann gestern an: Zur Adventszeit wird als zusätzliche verkehrsberuhigende Maßnahme ein großer Weihnachtsbaum auf dem zentralen Knotenpunkt aufgestellt.