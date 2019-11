Neuer Vereinsvorstand mit neuen Aktionen und Ideen

Freunde und Förderer der Markhauser Grundschule am Markatal erweitern Führungsgremium

Jüngste Anschaffung: Der Spielturm, der mit maßgeblicher Unterstützung des Fördervereins aufgestellt wurde. Foto: Claudia Wimberg

Von Claudia Wimberg



Markhausen. Die Tische waren prall gefüllt, die Angebote günstig und gut. „Super angenommen“, freute sich Annemarie Reiners über die Resonanz des ersten Kindersachenflohmarktes, den die neue Vorsitzende des Fördervereins der Markhauser Grundschule am Markatal mit ihren Mitstreiterinnen organisiert hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 26. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

