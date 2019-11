Lichterglanz und Budenzauber begeistern

Bescherung im November: Auch der Weihnachtsmann und ein Engel schauten auf dem vorweihnachtlichen Budenzauber in Kamperfehn vorbei. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Kamperfehn. Zauberhafte Lichter tauchten das Gelände rund um die Alte Dorfschule in Kamperfehn am vergangenen Samstag in sanften Glanz. Die Alte Dorfschule selbst gibt es allerdings schon lange nicht mehr. Dort ist jetzt der Firmensitz der Firma LTL Haus- und Gartenservice der Zwillingsbrüder Henning und Erik Lüken. Die beiden hatten die Idee zum vorweihnachtlichen Budenzauber und stellten Gebäude und Gelände für den Weihnachtsmarkt zur Verfügung.