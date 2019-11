Jovi-Singers begeistern ihr Publikum

Come let us sing: Die Jovi-Singers mit Chorleiter Klaus-Dieter „Zebu“ Hildebrandt am Piano begeisterten mit Gospel-Songs und moderner Popmusik die Zuhörer in der voll besetzten Dreifaltigkeitskirche in Altenoythe. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Altenoythe. Übergreifend locker, flockig, immer aber lebendig, voller Ausdruckskraft – so könnte man das Konzert des Gospelchores Jovi-Singers aus Altenoythe beschreiben, das die rund 450 Besucher am Freitagabend in der vollbesetzten Dreifaltigkeitskirche in Altenoythe erwartete. Das Konzert stand unter dem Motto „Come let us sing" (Kommt, lasst uns singen). Mit diesem Song zogen die Sängerinnen in das Gotteshaus ein, die so entstandene fröhliche Grundstimmung zog sich durch das gesamte Konzert.