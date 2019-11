Statt Plastik bunte Shopper aus Stoff

In der Näherei: Gabriele Hatzke, Edith Jantos und Sarah Hagedorn präsentieren Bewährtes und Neues. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Altenoythe. Das Rentierrudel begrüßt die Gäste bereits am Eingang. Weihnachtlich angestrahlt von LED-Tannenbäumen in unterschiedlichen Größen. Nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die Sozialen Arbeitsstätten in Altenoythe bei ihrem Weihnachtsbasar präsentieren. In allen Abteilungen wird fleißig produziert und kreativ gestaltet, damit die Traditionsveranstaltung am Sonntag, 1. Dezember, erneut zu einem vollen Erfolg wird.



Neben Bewährtem dürfen sich die Besucher erwartungsgemäß immer auch auf etwas Neues freuen. Um einen eigenen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, liegt auch beim Caritas-Verein „plastikfrei“ im Fokus. In der Näherei werden deshalb praktische und attraktive Shopper und Taschen hergestellt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

