C-Port will rund 75 Hektar neu erschließen

Positive Entwicklung: Das Industriegebiet am c-Port (linker Bildteil) ist inzwischen voll belegt. Der Güterumschlag am Hafen ist gestiegen, trotzdem ist nach Luft nach oben. Künftig soll der Küstenkanal als ökologische Alternative zum Lkw stärker beworben werden. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe/Saterland. Der Zweckverband Interkommunaler Industriepark Küstenkanal, besser bekannt als C-Port, hat sich für 2020 viel vorgenommen. Auf der Verbandsversammlung am Mittwoch präsentierte Geschäftsführer Arno Djuren den Vertretern der beteiligten Kommunen und des Landkreises neben dem Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr auch einen Blick in die Zukunft.



Fast 5,5 Millionen Euro will der Zweckverband im kommenden Jahr investieren. Das Geld fließt zum weitaus größten Teil in Erschließungsarbeiten in den Bereichen Süd (zwischen der Sedelsberger Straße und der Bundesstraße 72 auf Friesoyther Gebiet) und Nord (an der Friesoyther Straße nördlich des Tierheims auf Saterländer Gebiet) sowie in die Erweiterung des Hafens Richtung Osten (MT berichtete).