Unterricht im Ex-Kommissariat startet 2020

Blick aus Richtung der Meeschenstraße: Im Anbau mit Glasfassade werden Treppenhaus und Fahrstuhl untergebracht. Entwurf: K3 Kramer

Von Julius Höffmann



Friesoythe. Das typische Erscheinungsbild des denkmalgeschützten Gebäudes bleibt bestehen, wenn auch zahlreiche Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen für einen gesicherten Schulbetrieb erforderlich sind. Wie Architekt Michael Kramer aus Friesoythe während der jüngsten Sitzung des Kreisschulausschusses weiter mitteilte, soll der Startschuss zum Umbau des früheren Polizeistandortes in Friesoythe zum Jahresbeginn erfolgen. Nach den Sommerferien 2020 soll das 2250 Quadratmeter große Areal als Schulstandort für das Albertus-Magnus-Gymnasium nutzbar sein.



Nach Wiedereinführung des 13. Jahrgangs gehört der Umbau des alten Polizeigebäudes, das in direkter Nachbarschaft zur Schule liegt, zu den ersten erforderlichen Erweiterungsmaßnahmen des Landkreises. Insgesamt wird der Standort in vier Bauabschnitten den räumlichen Bedarfen angepasst. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.