Scholz-Vorstoß lässt Vereine völlig kalt

Nicht betroffen: Die Schützengilde Friesoythe, hier beim Antreten am Schützenfest-Montag 2019, ist kein eingetragener Verein und daher auch nicht gemeinnützig. Änderungen im Gemeinnützigkeitsrecht können ihr daher egal sein. Foto: MT-Archiv/Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Über 260 Vereine sind im Vereinsverzeichnis auf der Internetseite der Stadt Friesoythe eingetragen. Und einige, so scheint es bei der Durchsicht der Vereinsnamen, könnten vom Plan des Bundesfinanzministers durchaus betroffen sein.



Olaf Scholz will Vereinen, die keine Frauen aufnehmen, die Gemeinnützigkeit entziehen. Männergesangvereine, Schützenbruderschaften, die Schützengilde, der Sozialdienst katholischer Männer – auf den ersten Blick sieht es so aus, als müssten in einigen Vereinsvorständen jetzt die Köpfe rauchen. Aber weit gefehlt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.