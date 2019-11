Unfallflucht, Diebstähle und Drogenfahrt

Symbolfoto: dpa

Nordkreis (mt). Die Polizei informiert über zahlreiche Einsätze am Wochenende: Gegen 12.25 Uhr befuhr am Freitag ein 34-jähriger Friesoyther mit einem Transporter die Markhauser Hauptstraße aus Richtung Peheim kommend. In einer Fahrbahnverengung am Ortseingang stieß er mit einer Sattelzugmaschine samt Aufliegers zusammen. Der Transporter wurde dabei am linken Außenspiegel beschädigt. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro.



Ein betrunkener 37-jähriger aus Edewecht ging den Beamten dann am Sonntagmorgen gegen zwei Uhr ins Netz. Mit 1,24 Promille war der Mann mit seinem Auto über den Niedersachsenring in Richtung Böseler Straße geschlichen. Bei der Kontrolle stellte sich auch heraus, dass der vorgelegte ukrainische Führerschein eine Fälschung war. Es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.

