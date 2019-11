Publikum feiert Motettenchor mit Bravorufen

Jubiläumskonzert in Friesoyther Kirche

Jubiläumskonzert: Der Motettenchor Friesoythe in Begleitung des Europäischen Barockorchesters.Foto: Passmann

Von Klaus G. Werner



Friesoythe. Der Motettenchor Friesoythe feiert Jubiläum. Vor 50 Jahren gründeten Katharina und Werner Haselier den Klangkörper, der in der Region Konzertgeschichte schreiben sollte. Seit 19 Jahren leitet Heinrich kl. Siemer diesen Chor und hält seinen künstlerischen Anspruch auf dem gleichen Niveau wie sein Vorgänger Werner Haselier. Heinrich kl. Siemer war es auch, der durch das Jubiläumskonzert führte und mit der Messe in h-Moll von Johann Sebastian Bach ein Werk dirigierte, das dem festlichen Anlass entsprach. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.