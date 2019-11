Ganztagsschule für Schulleiter kein Problem

Andere Anforderungen: In Ganztagsschulen müssen Kinder sich auch in kleine Gruppen zurückziehen können. Foto: Uwe Anspach/dpa

Von Heiner Stix



Friesoythe. Zehn Grundschulen gibt es derzeit in Friesoythe, sieben davon bieten eine Ganztagsbetreuung an. Lediglich an den Schulen in Edewechterdamm, Neuscharrel und Hohefeld (die zum Schuljahresende ihre Pforten schließen wird), endet der Schultag für alle Kinder bereits vor dem Mittagessen.



Der von 2025 an geltende Rechtsanspruch wird deshalb, so die einhellige Meinung der Schulleitungen, kaum große Veränderungen mit sich bringen. „Jedes Kind, das bei uns für die Ganztagsbetreuung angemeldet wird, bekommt auch jetzt schon einen Platz", sagt Angelika Tiedeken, die Leiterin der Gerbertschule in Altenoythe. Ganz offensichtlich werde das Angebot also der Nachfrage gerecht.