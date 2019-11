Heißer Kakao nach Kälte-Tour

Gut gelaunt für die gute Sache unterwegs: Die Sechstklässler ließen sich von Nässe und Kälte nicht beeindrucken. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Die dicken Daunenjacken bestimmen schon längst wieder das Outfit. Mützen, Handschuhe, Schals und Ohrenschützer kamen am Freitag bei vielen Schülern und Lehrern des Friesoyther Albertus-Magnus-Gymnasiums dazu, die sich am Patronatstag ihrer Schule zum Sternmarsch aufmachten. Gerade mal 4,5 Grad und leichter Nieselregen begleiteten die Jahrgänge, die sich auf ganz unterschiedliche Wege in und um die Innenstadt begaben. Wie berichtet, haben sich die rund 1000 Gymnasiasten für „Likoni – Healthcare for all“ auf den Weg gemacht. Erstmals hatte die gesamte Schüler- und Lehrerschaft über das zu wählende Projekt abgestimmt, das von Lea Decker, Medizinstudentin und ehemalige Abiturientin des AMG, unterstützt wird. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.