Unfall auf der B72: Drei Verletzte

Foto: Beeken

Thüle (den). Schwerer Auffahrunfall am späten Mittwochabend auf der Bundesstraße 72: Dabei wurden drei Person verletzt. Ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer aus Westerstede und seine 27-jährige Beifahrerin aus Cloppenburg hielten nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Unfallort mit ihrem Fahrzeug an einer Baustellenampel kurz vor der Kreuzung in Thüle. Eine heranfahrende 30-jährige Frau aus Vreden (Kreis Borken) übersah dies und fuhr mit ihrem Ford Fiesta hinten drauf. Durch den Aufprall verletzten sich alle Unfallbeteiligten. Die Verletzten wurden zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser nach Oldenburg, Westerstede und Cloppenburg gebracht.



Das Deutsche Rote Kreuz war mit drei Rettungswagen im Einsatz. Nach ersten Schätzungen entstand an beiden Autos ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

14.11.2019 | „Wir werden die kostbare Zeit nutzen“