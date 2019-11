„Wir werden die kostbare Zeit nutzen“

Gemeinsam zum Laternenumzug: Alexandra Plaggenborg mit ihrer siebenjährigen Tochter Mia und ihrer kleinen Schwester Maja. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Markhausen. Mia schaut auf ihre bunte Laterne und freut sich schon auf den Umzug am Wochenende. Dann möchte sie mit ihrer Schwester Maja und vielen Markhauser Kindern im Ort unterwegs sein und St.-Martin-Lieder singen. Laufen kann sie die Strecke nicht mehr, „ich habe einen Rollstuhl“, erklärt die Siebenjährige und zeigt das zusammenklappbare Gefährt an der Haustür.



Mia spürt, dass etwas mit ihr nicht stimmt. „Sie bekommt viel mit und fragt viel“, sagt Alexandra Plaggenborg, die mit Ehemann Manuel ihrem Kind noch so lange wie möglich ein normales Leben ermöglichen und sie in ihrem sozialen Umfeld belassen möchte. Denn Mia ist schwer krank.



Sie leidet an einer metachromatischen Leukodystrophie, einer seltenen und bisher unheilbaren hirnabbauenden Erkrankung. Um auf die Krankheit aufmerksam zu machen, wollen sie an die Öffentlichkeit gehen, sagen die Eltern. Ihre Tochter soll noch so lange wie möglich ein normales Leben führen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.