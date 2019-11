Stabiler Baum steht für eine starke Arbeit

Kunstwerk übergeben: Marlen Schmidt (Dienststellenleiterin) und Gerd Dumstorff (Stadtbeauftragter) freuen sich über das Engagement von Sophia Radig und Marcus Windus (sitzend). Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Es ist ein starker Baum mit stabilen Ästen. Sturmfest und irgendwie auch unsterblich. Ein passendes Symbol für den Malteser Hospizdienst Friesoythe-Barßel-Saterland, der für Beständigkeit stehen möchte, Kraft spendet und Halt gibt. Als Blätter fungieren die Fotos der Ehrenamtlichen, die der Arbeit ein Gesicht geben und individuell den Bedürfnissen gerecht werden. Wachsen und gedeihen soll der „Ehrenamtlichenbaum“ nun in den neuen Räumen der vierten Etage des Medizinischen Versorgungszentrums, die vor einem Jahr bezogen wurden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.