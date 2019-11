Nollmann fordert schnellere Verfahren

Renommierter Strafverteidiger: Thomas Cloppenburg (von links), Henning Jansen und Peter Stelter begrüßten Reinhard Nollmann auf dem Akademieabend im Friesoyther Forum. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Friesoythe. Anlässlich des Patronatsfestes des Albertus-Magnus-Gymansiums (AMG) findet in jedem November ein Akademieabend in Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis Bösel-Saterland-Friesoythe statt und die Referenten sind immer ehemalige Schüler des Gymnasiums. Diesmal konnte Koordinator Henning Jansen vom AMG den weithin bekannten Strafverteidiger Reinhard Nollmann aus Cloppenburg gewinnen. Nollman, der 1965 sein Abitur am AMG machte, hat als Strafverteidiger schon zahlreiche spektakuläre Fälle übernommen. „Was ich fordere und für unabdingbar halte, ist die Beschleunigung der Verfahren, die sich leider immer wieder über Jahre hinziehen“, so der Notar und Rechtsanwalt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

