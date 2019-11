Planungssicherheit verbessern

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (hsx). Die SPD-Fraktion im Friesoyther Stadtrat plädiert für Klarheit bei den Anliegerbeiträgen für den Straßenausbau: Künftig sollen die Erschließungsbeiträge entfallen, wenn es vor Beginn der Baumaßnahmen bereits eine Straße gibt. Was irritierend klingt, hat seine Ursache im Bundesrecht und in den Beitragssatzungen der Stadt. Eine Straße muss demnach bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um als „endgültig hergestellt“ zu gelten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.