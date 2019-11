Altenoytherin weit und breit Letzte ihrer Zunft

Aussterbendes Kunsthandwerk: Hildegard Lübbers fertigt noch Tunscheren. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Altenoythe. Lautlos und gleichmäßig gleitet die Klinge sanft am Stock von oben nach unten. Immer wieder: hoch und runter, und der Stahl hinterlässt feinste Krüllen und geringelte Löckchen am Holz. Das geht nur, wenn das Messer so scharf wie eine Rasierklinge ist. „Dieses Messer gebe ich niemals aus der Hand“, sagt die 69-jährige Altenoytherin Denn der saubere Schliff ist es, der ihr Kunsthandwerk erst möglich macht. Sie ist weit und breit die Letzte ihrer Zunft: Hildegard Lübbers fertigt noch „Tunscheren“ an. Der Ablauf des Brauchs variiert von Ort zu Ort, gleich ist aber, dass die Tunschere Silvester mit dem Ruf „Wäp Wäp“ in den Flur eines befreundeten Haushalts geworfen wird. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.