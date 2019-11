Eierdieb hinterlässt nur 10 Cent

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (mab). Die Polizei ermittelt gegen einen 34-Jährigen wegen Diebstahls. Der Vorfall passierte an einem Selbstbedienungsautomaten in Friesoythe. Der Mann aus Apen kam demnach am Freitagvormittag zu dem Verkaufsstand und steckte vier Gläser Honig und eine Packung Eier ein. Offenbar wollte der Mann nicht verschwinden, ohne zu bezahlen. Wie die Polizei mitteilte, hinterließ der 34-Jährige 10 Cent. Natürlich viel zu wenig. Offenbar wurde der Apener dabei beobachtet. Denn gegen den Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.



Aus der Region für die Region: Immer mehr Landwirte setzen auf den Direktverkauf von Lebensmitteln - entweder durch Selbstbedienungsstände oder durch Verkaufsautomaten, die die Lebensmittel auch kühl und frisch halten. Manche Bauern vertrauen dabei auf ihre Kunden. Die teils abseits gelegenen Stände und Automaten locken allerdings auch immer wieder Diebe an, die es entweder auf die Produkte oder einfach das hinterlassene Bargeld der Kunden abgesehen haben. lesen Sie exklusiv in der MT-App.

