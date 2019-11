Unfall auf B72: 19-Jähriger schwer verletzt

Foto: Nordwestmedia-TV

Friesoythe (mab). Mit schweren Verletzungen ist in der Nacht zu Samstag ein 19-Jähriger aus Friesoythe in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei am Samstagvormittag mitteilte, ist der Friesoyther zuvor auf der Bundesstraße 72 mit seinem Auto schwer verunglückt. Der 19-Jährige war demnach gegen 1.40 Uhr auf der B72 in Richtung Cloppenburg unterwegs, als er im Bereich der Stadt Friesoythe die Kontrolle über den Wagen verlor - warum, ist noch unklar.



Das Auto geriet von der Straße und prallte frontal gegen einen Baum. Am Wagen entstand Totalschaden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B72 in der Nacht voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

09.11.2019 | Gedenkfeier am renovierten Ehrenmal