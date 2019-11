Gedenkfeier am renovierten Ehrenmal

Fast fertig: Der Metallring, der das Denkmal in den Bahnhofsplatz erweitert, liegt bereits. Bis zum Volkstrauertag sollen die Arbeiten am Denkmal abgeschlossen und die Bauzäune verschwunden sein. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Premiere beim Volkstrauertag: Zum ersten Mal wird die öffentliche Gedenkveranstaltung am frisch renovierten Denkmal an der Bahnhofstraße stattfinden. Von 11.15 Uhr an werden am Sonntag, 17. November, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, die Stadt, die Kirchengemeinden und zahlreiche Vereine der Opfer von Krieg, Gewalt und Vertreibung gedenken.



„Es ist schön, dass wir mit dieser Veranstaltung auch das neu gestaltete Denkmal einweihen können", sagt Heidrun Hamjediers, die Vorsitzende des Ortsverbandes Friesoythe des Volksbundes. Das Ehrenmal an der Bahnhofstraße wurde im Zuge der Innenstadtsanierung um Elemente der früheren Gedenkstätte an der St.-Marien-Straße erweitert.