Müllteppich kostet weitere 600.000 Euro

Mehr Müll: Die rosa eingefärbte Fläche zeigt, in welchem Bereich sich der Müllteppich nach neuesten Erkenntnissen ausdehnt. Bislang ist nur die braun markierte Fläche saniert worden. Grafik: Stadt Friesoythe

Friesoythe (hsx). Im Zuge der kürzlich angelaufenen Sanierungsmaßnahmen hat sich herausgestellt, dass die frühere Mülldeponie unter der Burgwiese weit größer ist als angenommen (MT berichtete). Um den zusätzlichen Müll beseitigen zu können, sind zu den bislang veranschlagten 580000 Euro weitere 600000 Euro nötig. Die Verwaltung prüft derzeit, ob durch die Kostensteigerung auch ein höherer Landeszuschuss möglich ist. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.