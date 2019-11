Ausschuss will Auswüchse verhindern

Umwandlung: Die Wiese, die direkt neben ihrem Unternehmen liegt, soll nach den Vorstellungen von Friedhelm Kutzner (links) und Harry Domrös vom Gewerbe- zum Mischgebiet werden. Dann wäre dort künftig auch Wohnbebauung auch möglich. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Die Mitglieder des Planungsausschusses hatten in ihrer jüngsten Sitzung über eine Änderung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet „Am Industriering“ zu beschließen. Die Firma ideal-heim-Bau hatte beantragt, das Gewerbegebiet in ein Mischgebiet umzuwandeln und so den Bau eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohnungen für Mitarbeiter des Unternehmens und ihre Familien sowie für Auszubildende zu ermöglichen (MT berichtete).



Bei der Diskussion darüber warnten einige Ausschussmitglieder mit Blick auf den benachbarten Bebauungsplan „Kreuzbreden Ost“ vor einem großen Areal mit Massenunterkünften, das sich nicht in die Struktur des Ortes einfügen lasse. Ihre entsprechenden Äußerungen wiederum sorgten für Unmut bei Friedhelm Kutzner, dem Geschäftsführer des Bauunternehmens. Allein schon die geäußerte Befürchtung, in Markhausen könnten Massenunterkünfte entstehen, habe „für Aufruhr in Bevölkerung und Nachbarschaft“ gesorgt, so Kutzner in einem offenen Brief, der der MT vorliegt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.