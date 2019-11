Eigene Tochter vergewaltigt

Symbolfoto: dpa

Friesoythe/Oldenburg (ma). Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen muss sich seit Dienstag ein 33 Jahre alter Familienvater aus Friesoythe vor der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichtes verantworten. Sie ist für den Fall zuständig, weil es sich bei der laut Anklage Geschädigten um eine Minderjährige handelt. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 23. September vergangenen Jahres seine leibliche Tochter vergewaltigt zu haben.



Das Mädchen war damals 15 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich die Tat in einer Hütte in der Nähe des Wohnhauses ereignet hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

