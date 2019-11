Eltern bremsen Interesse am Handwerk

Keine Sackgasse: Nadine Hellmann von der Kreishandwerkerschaft erläutert Dennis Bent (links) und Henning Conrads auf den Berufsinformationstagen der BBS, wie sich Handwerksberuf und akademische Ausbildung sinnvoll miteinander kombinieren lassen. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Der Nachwuchsmangel in den Handwerksberufen trifft auch die Unternehmen im Landkreis. Immer mehr junge Menschen erwerben die Hochschulreife, immer weniger ergreifen einen Handwerksberuf. Zwar schließe das eine das andere nicht aus, sagt Wirtschaftslehrer Frank Richter, der an den BBS Friesoythe die Berufsorientierungstage für den 12. Jahrgang organisiert. Aber das Interesse der Gymnasiasten für handwerkliche Berufe sei einfach nicht sehr ausgeprägt.



Einen Grund dafür sieht er in der Erwartungshaltung vieler Eltern. „Mir hat mal ein Schüler erzählt, dass seine Eltern ihm davon abgeraten hätten, sich `die Hände schmutzig zu machen´", erzählt er.